«Астраханочка» обыграла «Ростов-Дон» в матче женской гандбольной Суперлиги

Во встрече женского чемпионата России по гандболу «Астраханочка» обыграла «Ростов-Дон».

Встреча, проходившая в Ростове на Дону, завершилась в пользу гостевой команды со счётом 33:32. Левая полусредняя астраханской команды Полина Шаркова, имеющая по итогам матча 15 забитых мячей в своём активе, была признана лучшим игроком встречи.

«Астраханочка» до одного очка сократила отставание от «Ростова», который идёт на второй строчке в турнирной таблице Суперлиги.

В других матчах игрового дня «Динамо-Синара» на выезде в малорезультативной встрече обыграло «Ставрополье» (24:18), «Лада» на своей площадке сыграла вничью с «Кубанью», а «Звезда» добилась разгромной победы над гандболистками «Луча» (38:24).



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап

«Ростов-Дон» — «Астраханочка» — 32:33 (17:16) (Зеленкова — 8, Сень, Стаценко — по 5; Шаркова — 15, Дудина — 5, Дёмина — 4)



«Ставрополье» — «Динамо-Синара» — 18:24 (10:11) (Сивовалова — 6, Серадская, Болоба — по 3; Старшова — 10, Сёмина, Васильева, Турусина, Дудкина — по 3)



«Звезда» — «Луч» — 38:24 (18:14) (Герасимова — 7, Н. Никитина — 6, Дьяченко — 5; Федосова, Махатадзе — по 6, Фёдорова, Крупенникова — по 4)

«Лада» — «Кубань» — 26:26 (16:16) (Кирдяшева — 9, Фомина, В. Никитина — по 4; Голуб — 11, В. Жилинскайте — 4, Шавман — 3)



«Университет» — «АГУ-Адыиф» — 27:20 (14:11) (Кандакова — 7, Авдошко — 6, Вахрушева — 4; Краснокутская, Д. Казиханова, Дворцевая — по 3)



«Феникс» — «Балтийская Заря» — 31:19 (15:12) (Чжоу Мэнсюэ — 6, Цзинь Мэнцин — 5; Селивёрстова, Павлова, Синявская — по 4).