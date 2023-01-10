Карелин — о том, когда россияне вернутся на ОИ: в 1952 году вернулись, и сейчас вернёмся

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выразил уверенность в том, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования.

«Что касается вожделенных для каждого спортсмена Олимпийских игр, то скажу коротко — мы обязательно вернёмся. Я не могу сказать когда, но точно вернёмся.



Если мы в 1952 году вернулись, а до этого прошли сложнейший период, когда мы стали другим государством и нас не признавали, то и сейчас вернемся», — сказал Карелин в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, в 2022 году президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах неоднократно делал противоречивые заявления касательно возможного возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям.