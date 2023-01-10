Карелин — о том, когда россияне вернутся на ОИ: в 1952 году вернулись, и сейчас вернёмся
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Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выразил уверенность в том, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования.
«Что касается вожделенных для каждого спортсмена Олимпийских игр, то скажу коротко — мы обязательно вернёмся. Я не могу сказать когда, но точно вернёмся.
Если мы в 1952 году вернулись, а до этого прошли сложнейший период, когда мы стали другим государством и нас не признавали, то и сейчас вернемся», — сказал Карелин в интервью «РИА Новости Спорт».
Напомним, в 2022 году президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах неоднократно делал противоречивые заявления касательно возможного возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям.
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