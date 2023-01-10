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«Моя идея». Гандболистка Вяхирева — о том, как однажды разыграла Владислава Радимова

«Моя идея». Гандболистка Вяхирева — о том, как однажды разыграла Владислава Радимова
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Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева прокомментировала оригинальное поздравление, которое она однажды подготовила для своего друга — экс-капитана футбольного «Зенита» Владислава Радимова.

В сентябре 2022 года Радимов рассказал историю, как шесть лет назад отмечал в Санкт-Петербурге день рождения, на котором присутствовали такие известные лица, как Дмитрий Хохлов, Владимир Бесчастных, Василий Уткин и другие. Среди приглашённых была также и Анна Вяхирева, однако она не смогла присутствовать, так как улетела на игру в Норвегию. Праздник уже шёл к финалу, когда в зал вошли двое полицейских, повязали троих мужчин, сидевших за соседним столиком, и нацепили на них наручники. По словам Радимова, Хохлов и Бесчастных вскочили со своих мест и были готовы кинуться на помощь, как вдруг полицейские вместе с задержанными, выстроившись за спиной Радимова, начали петь: «Капитан, капитан, улыбнитесь…». После этого вдруг появился торт с огромным рыжим раком из крема, и Радимову шепнули: «от Вяхиревой».

«Моя идея. Поскольку на день рождения к Владу я приехать не могла, а хотелось как-то отметиться, сделать что-то весёлое, решила устроить сюрприз. Нашла в Петербурге агентство, которое специализируется на организации розыгрышей и необычных поздравлений. Позвонила, объяснила задумку. Кое-какие детали мы подкорректировали — и вот что получилось. Потом даже видео посмотрела — но оно оказалось хуже, чем рассказ Влада о том вечере», — приводит слова Вяхиревой «Быстрый центр».

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