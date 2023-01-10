«Моя идея». Гандболистка Вяхирева — о том, как однажды разыграла Владислава Радимова

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева прокомментировала оригинальное поздравление, которое она однажды подготовила для своего друга — экс-капитана футбольного «Зенита» Владислава Радимова.
В сентябре 2022 года Радимов рассказал историю, как шесть лет назад отмечал в Санкт-Петербурге день рождения, на котором присутствовали такие известные лица, как Дмитрий Хохлов, Владимир Бесчастных, Василий Уткин и другие. Среди приглашённых была также и Анна Вяхирева, однако она не смогла присутствовать, так как улетела на игру в Норвегию. Праздник уже шёл к финалу, когда в зал вошли двое полицейских, повязали троих мужчин, сидевших за соседним столиком, и нацепили на них наручники. По словам Радимова, Хохлов и Бесчастных вскочили со своих мест и были готовы кинуться на помощь, как вдруг полицейские вместе с задержанными, выстроившись за спиной Радимова, начали петь: «Капитан, капитан, улыбнитесь…». После этого вдруг появился торт с огромным рыжим раком из крема, и Радимову шепнули: «от Вяхиревой».
«Моя идея. Поскольку на день рождения к Владу я приехать не могла, а хотелось как-то отметиться, сделать что-то весёлое, решила устроить сюрприз. Нашла в Петербурге агентство, которое специализируется на организации розыгрышей и необычных поздравлений. Позвонила, объяснила задумку. Кое-какие детали мы подкорректировали — и вот что получилось. Потом даже видео посмотрела — но оно оказалось хуже, чем рассказ Влада о том вечере», — приводит слова Вяхиревой «Быстрый центр».
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