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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова объявила о завершении карьеры
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Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту, российская легкоатлетка Анна Чичерова объявила о завершении спортивной карьеры.

«Всё, у меня больше нет никаких соревновательных планов. Теперь только в качестве зрителя. Официальное заявление было подано в федерацию и Российское антидопинговое агентство в конце декабря.

Я ещё не определилась, чем конкретно буду заниматься в дальнейшем, но то, что буду продолжать жить лёгкой атлетикой и стараться развивать прыжки в высоту — это точно. В том числе не брошу организацию турнира «Побеждай!» в родной Белой Калитве. Возможно, и не только там», — сказала Чичерова в интервью ТАСС.

Чичерова уже делала заявления о возможном завершении карьеры в июне 2021 года, однако на тот момент её решение не получило официального продолжения.

Напомним, Анна Чичерова была лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года и серебряной медали чемпионата мира 2009 года из-за нарушения антидопинговых правил.

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