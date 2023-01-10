Волейболист сборной России Михайлов рассказал, как общается с партнёром по команде из США

Лидер сборной России по волейболу и казанского «Зенита» олимпийский чемпион Максим Михайлов рассказал об общении с одноклубниками из других стран.
«Мне попадались хорошие, воспитанные, умные люди. В Казани выступает американец (связующий Майка Кристенсон. — Прим. «Чемпионата»), и вроде бы у нас напряжённые отношения с Америкой, но в разговоре с ним понимаешь, что он далёк от этого. Он общается конкретно с тобой как с человеком, а не жителем России или какой-то другой страны. На протяжении всей карьеры мне и попадались такие легионеры. Те, кто не обращает внимания на то, где ты живёшь и какие отношения между странами. Никакого дискомфорта не чувствовалось. И это плюс, так как в одной команде ты в первую очередь должен быть другом, а не ненавидеть друг друга за спиной. Как я и сказал — результат делает команда. А не один или два человека», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полностью интервью с Максимом Михайловым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 11 января, в 8:00 мск.
- 10 января 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:15
-
16:34
-
15:53
-
15:00
-
12:44
-
12:22
-
12:03
-
10:25
- 9 января 2023
-
21:01
-
18:47
-
18:45
-
18:09
-
16:09
-
11:25
-
07:14
- 8 января 2023
-
22:46
-
22:25
-
22:13
-
22:12
-
21:23
-
20:05
-
19:37
- 7 января 2023
-
22:41
-
21:09
-
20:36
-
19:42
-
17:29
-
14:46
- 6 января 2023
-
22:07
-
21:44
-
21:15
-
20:42
-
19:06