Волейболист сборной России Михайлов рассказал, как общается с партнёром по команде из США

Лидер сборной России по волейболу и казанского «Зенита» олимпийский чемпион Максим Михайлов рассказал об общении с одноклубниками из других стран.

«Мне попадались хорошие, воспитанные, умные люди. В Казани выступает американец (связующий Майка Кристенсон. — Прим. «Чемпионата»), и вроде бы у нас напряжённые отношения с Америкой, но в разговоре с ним понимаешь, что он далёк от этого. Он общается конкретно с тобой как с человеком, а не жителем России или какой-то другой страны. На протяжении всей карьеры мне и попадались такие легионеры. Те, кто не обращает внимания на то, где ты живёшь и какие отношения между странами. Никакого дискомфорта не чувствовалось. И это плюс, так как в одной команде ты в первую очередь должен быть другом, а не ненавидеть друг друга за спиной. Как я и сказал — результат делает команда. А не один или два человека», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Максимом Михайловым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 11 января, в 8:00 мск.