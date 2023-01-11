Художественная гимнастика опередила «Тур де Ски», КХЛ и Серию А по популярности на ТВ

Турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», организатором которого стал благотворительный фонд Алины Кабаевой, опередил по популярности на телевидении такие турниры, как лыжная многодневка «Тур де Ски», Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и чемпионат Италии по футболу.

Турнир транслировался в записи 7 января и, по данным Mediascope, собрал рейтинг 1,3% при охвате 7,4%.

Соревнования проходили 16-17 декабря. В них приняли участие 18 спортсменок из 14 стран мира. Победу в личном многоборье одержала россиянка Лала Крамаренко, которая в сумме за пять упражнений получила от судей 206,80 балла. Второе место заняла белоруска Анастасия Салос (191,15), тройку лучших замкнула другая россиянка Анастасия Гузенкова (182,30).