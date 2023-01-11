Казанский «Зенит» на выезде обыграл «Нефтяник» в волейбольной Суперлиге

Завершились два матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В заключительной игре 16-го тура казанский «Зенит» на выезде нанёс поражение оренбургскому «Нефтянику» со счётом 3:0 (15:25, 25:23, 25:18).

17-й тур открыл матч в Красноярске, в котором местный «Енисей» уступил гостям из «Динамо-ЛО» со счётом 1:3 (31:33, 20:25, 25:21, 19:25).

Казанский «Зенит» одержал 15-ю победу в 17 матчах и с 46 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо-ЛО» с 11 победами и 31 очком располагается на пятой позиции. «Енисей» — 10-й, «Нефтяник» — 14-й.

Волейбол. Суперлига. Чемпионат России. Мужчины

Предварительный этап. 16-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) – «Зенит» (Казань) — 0:3 (15:25, 23:25, 18:25).

17-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) – 1:3 (31:33, 20:25, 25:21, 19:25).