Перенёсший остановку сердца игрок НФЛ выписан из больницы

Игрок защитной линии клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, перенёсший 3 января остановку сердца в матче с «Цинциннати Бенгалс», выписан из больницы и вместе с семьёй вернулся в свой дом в Баффало.



Тренер «Биллс» Шон Макдермотт заявил, что клуб оставил за Хэмлином решение о том, когда он захочет вернуться в расположение команды.

«В этой ситуации мы в первую очередь думаем о его здоровье. А потом, когда он почувствует себя готовым, мы будем рады его возвращению», — приводит слова Макдермотта ESPN.



Напомним, Хэмлин упал на поле после контакта с игроком «Бенгалс». Для оказания помощи 24-летнему игроку на поле появилась бригада скорой медицинской помощи. Ему на месте сделали сердечно-лёгочную реанимацию. Хэмлина повезли в госпиталь, а игроки обеих команд покинули поле. Матч официально перенесли. Игрок находился в критическом состоянии и пришёл в сознание 6 января.