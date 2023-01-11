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Перенёсший остановку сердца игрок НФЛ выписан из больницы

Перенёсший остановку сердца игрок НФЛ выписан из больницы
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Игрок защитной линии клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, перенёсший 3 января остановку сердца в матче с «Цинциннати Бенгалс», выписан из больницы и вместе с семьёй вернулся в свой дом в Баффало.

Тренер «Биллс» Шон Макдермотт заявил, что клуб оставил за Хэмлином решение о том, когда он захочет вернуться в расположение команды.

«В этой ситуации мы в первую очередь думаем о его здоровье. А потом, когда он почувствует себя готовым, мы будем рады его возвращению», — приводит слова Макдермотта ESPN.

Напомним, Хэмлин упал на поле после контакта с игроком «Бенгалс». Для оказания помощи 24-летнему игроку на поле появилась бригада скорой медицинской помощи. Ему на месте сделали сердечно-лёгочную реанимацию. Хэмлина повезли в госпиталь, а игроки обеих команд покинули поле. Матч официально перенесли. Игрок находился в критическом состоянии и пришёл в сознание 6 января.

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