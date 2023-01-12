Чемпион мира по стрельбе скончался от огнестрельного ранения в голову
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Во вторник, 10 января, чемпион мира по стрельбе Хорхе Бальестерос умер после того, как его доставили в клинику с огнестрельным ранением. Информацию о гибели 39-летнего спортсмена опубликовала пресс-служба Федерации спортивной стрельбы Испании.
Daily Mail утверждает, что атлета нашли с простреленной головой в собственном автомобиле, после чего его немедленно доставили в госпиталь Ла-Пас в Мадриде (Испания), где он до последних минут боролся за свою жизнь.
Бальестерос называли лучшим стрелком Испании, при этом он никогда не принимал участие в Олимпийских играх из-за того, что его дисциплина не является олимпийским видом спорта. Хорхе был действующим офицером полиции, у него остались супруга и двое детей.
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