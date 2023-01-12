Российский атлет Сергей Литвинов-младший признался, что употреблял допинг

Бронзовый призёр чемпионата Европы в метании молота Сергей Литвинов-младший признался, что употреблял допинг в 2012 году.

«В 2012 году я принимал туринабол и оксандролон. До их употребления я бросал на 79 метров, допинг помог мне улучшить результаты на два метра. Молот летел дальше без хорошего ощущения или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я потерял все свои технические ощущения, с которыми раньше так усердно работал, а молот всё ещё летел далеко.



Я не попал в олимпийскую сборную в 2012 году, потому что сделал три штрафных броска в квалификационный день чемпионата России. После этого года я ничего не принимал, потому что понял, что с допингом это вид спорта, который мне не нравится. Моей мотивацией в этом виде спорта было желание стать лучше и совершенствоваться в очень тяжёлом техническом виде. Меня интересовали методы тренировок, техника и психология этого вида спорта. Совершенствоваться без улучшения в этих вещах, но с допингом, не имеет никакого смысла.



Но в конце концов это было моё решение и моя вина. Когда в России начался допинговый скандал, я изо всех сил старался улучшить ситуацию в своей стране, создавал антидопинговые сообщества и помогал расследователям. В конце концов, я не признался в своих ошибках. Последние месяцы я передавал все подробности моего дела в AIU. Хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом», — написал Сергей Литвинов в своих социальных сетях.