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В ВФЛА прокомментировали признание российского атлета в употреблении допинга

В ВФЛА прокомментировали признание российского атлета в употреблении допинга
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Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала признание бронзового призёра чемпионата Европы в метании молота Сергея Литвинова в употреблении допинга.

«Я не могу никак прокомментировать его признание, так как в 2012 году не работала ни в федерации, ни в сборной. Что касается моральной стороны вопроса, то удивления у меня его слова не вызвали. Сергей живёт в Германии и находится под определённым психологическим прессом, и в таком состоянии можно сказать что угодно. Оставим это заявление на его совести. Говоря о событиях, якобы произошедших более десяти лет назад, он ничем не рискует, только грязь выливает. Провести какое-то расследование уже невозможно, но сейчас такая обстановка, что всему поверят на слово», — цитирует Привалову RT.

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