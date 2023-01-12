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Привалова рассказала, как повлияет признание в употреблении допинга на отношение с WA

Привалова рассказала, как повлияет признание в употреблении допинга на отношение с WA
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Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, как повлияет признание в употреблении допинга Сергея Литвинова-младшего на отношение России с World Athletics.

«Не думаю, что это каким-то образом скажется. Речь идёт о событиях 2012 года, так что ничего нового он не сказал. У нас уже новая федерация, новые люди и отношения. Вот если бы он заявил, что ему вчера здесь руки выкручивали и заставляли пить таблетки, то был бы другой разговор. У нас с World Athletics сейчас идёт хороший рабочий процесс по восстановлению, и мы, как говорят в спорте, уже на финишной прямой», — приводит слова Ирины Приваловой RT.

Напомним, Сергей Литвинов-младший признался, что перед Олимпиадой-2012 принимал туринабол и оксандролон.

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