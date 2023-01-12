Дмитрий Васильев: Литвинов — негодяй, дискредитировавший российский спорт

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал на признание российского легкоатлета Сергея Литвинова в употреблении допинга. Спортсмен признался, что употреблял допинг в 2012 году – во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне.

«Негодяй – вот он кто, этот Сергей, потому что употреблял допинг, а дальше он может говорить всё что угодно. Он, во-первых, обманывал своих соперников, а во-вторых — он дискредитировал нашу страну и наш спорт. И вот такие, как он, идиоты – по-другому я не назову – они как раз и создали негативный фон в отношении России. Что, дескать, Россия – это допинг-страна, а это не так.

Есть вот отдельные личности, такие идиоты, из-за которых всё и происходит. Он 100% опорочил имя своего отца, он и всех вокруг себя опорочил, потому что такие люди достойны только презрения. Человек, который нечестно пытается выиграть медали и титулы, не заслуживает уважения. Он ещё и подводит своих коллег и всю страну. Просто негодяй», – приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт»

Литвинов является двукратным победителем командного чемпионата Европы в составе сборной России, серебряным призёром этого турнира, бронзовым медалистом Универсиады-2013 и чемпионом России того же года. Его отец, Сергей Литвинов-старший, выигрывал Олимпийские игры 1988 года в метании молота. Он также является серебряным призёром московской Олимпиады в этой дисциплине, двукратным чемпионом мира, экс-рекордсменом мира.