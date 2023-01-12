Мамиашвили — о легкоатлете Литвинове: этого подлеца надо держать подальше от России

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о признании российского легкоатлета Сергея Литвинова в употреблении допинга. Спортсмен признался, что употреблял допинг в 2012 году – во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне.



«Я хорошо знал его отца, мы были в одной команде. А сын оказался подлецом и дураком. Что же сейчас произошло, его совесть замучила? А не мучила его совесть, когда этот ублюдок, принимая запрещенные препараты, соперничал с людьми, которые добивались результатов своим трудом и потом? Вот тогда ему не было стыдно? Он подлец, такую мразь надо держать подальше от нашей страны, он и на вторую подлость способен», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».



36-летний Сергей Литвинов — двукратный победитель командного чемпионата Европы в составе сборной России, серебряный призер этого турнира, бронзовый медалист Универсиады-2013, чемпион России того же года. Он является сыном олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и бывшего рекордсмена мира в метании молота Сергея Литвинова-старшего.