О'Салливан не сумел выйти в полуфинал Masters — 2023, уступив Уильямсу

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в полуфинал престижного пригласительного турнира Masters — 2023. В соревнованиях участвуют 16 лучших снукеристов мирового рейтинга.



В 1/4 финала О'Салливан уступил седьмому номеру рейтинга, Марку Уильямсу из Уэльса, со счётом 5:6. За выход в финал Уильямс сыграет с победителем матча между иранцем Хоссейном Вафаей и англичанином Джеком Лисовски.



Напомним, ранее на старте соревнований О'Салливан обыграл бельгийца Люка Бреселя со счётом 6:1.



Masters проходит в Лондоне и относится к серии турниров «Тройной короны», куда также входят чемпионаты мира и Великобритании. Текущие соревнования продлятся до 15 января.



Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года, австралиец Нил Робертсон, обыгравший в финале Барри Хокинса со счётом 10:4.