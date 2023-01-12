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О'Салливан не сумел выйти в полуфинал Masters — 2023, уступив Уильямсу

О'Салливан не сумел выйти в полуфинал Masters — 2023, уступив Уильямсу
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в полуфинал престижного пригласительного турнира Masters — 2023. В соревнованиях участвуют 16 лучших снукеристов мирового рейтинга.

В 1/4 финала О'Салливан уступил седьмому номеру рейтинга, Марку Уильямсу из Уэльса, со счётом 5:6. За выход в финал Уильямс сыграет с победителем матча между иранцем Хоссейном Вафаей и англичанином Джеком Лисовски.

Напомним, ранее на старте соревнований О'Салливан обыграл бельгийца Люка Бреселя со счётом 6:1.

Masters проходит в Лондоне и относится к серии турниров «Тройной короны», куда также входят чемпионаты мира и Великобритании. Текущие соревнования продлятся до 15 января.

Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года, австралиец Нил Робертсон, обыгравший в финале Барри Хокинса со счётом 10:4.

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