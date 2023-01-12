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«Чушь полная». Лидия Иванова опровергла информацию об инфаркте у Ларисы Латыниной

«Чушь полная». Лидия Иванова опровергла информацию об инфаркте у Ларисы Латыниной
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова сообщила, что девятикратная победительница Игр Лариса Латынина, которой 88 лет, госпитализирована для планового осмотра, и больших проблем со здоровьем у неё нет.

Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что Латынина перенесла сердечный приступ и даже инфаркт.

«Чушь полная. Никакого ни сердечного приступа, ни инфаркта у Ларисы не было. Просто человеку 88 лет, она на плановом углублённом обследовании. Она в прекрасном настроении, я болтаю с ней 3-4 раза в день. Спасибо её дочери, которая следит за здоровьем своей мамы. Никакой паники не нужно», — приводит слова Ивановой «РИА Новости Спорт».

Латынина является абсолютной рекордсменкой по количеству завоёванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин — у неё девять золотых олимпийских медалей, пять серебряных и четыре бронзовые.

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