Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в ДТП в 23 года

Трагическая новость пришла из Карелии, где в автокатастрофе, в возрасте 23-х лет, погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова.

Об этом сегодня, 13 января, сообщили в Российской федерации прыжков в воду. Президент ассоциации Станислав Дружинин выразил соболезнования родным и близким спортсменки, подчеркнув, что федерация будет помогать родственникам Лейлы, в том числе и с организацией похорон.

Лейла Салямова родом из Саратова. Вначале она занималась синхронными прыжками. В 2015 году Салямова выиграла серебряную медаль чемпионата России в синхронных прыжках в воду с вышки. В 2017 году она завершила профессиональную карьеру в данном виде спорта, однако возобновила её в 2018 году для участия в Кубке Поволжья. Также Салямова занималась тренерской деятельностью, принимала участие в шоу прыжков.



В 2021 году Лейла возобновила спортивную карьеру, перейдя на хай-дайвинг – прыжки в воду с экстремальной высоты. Она была членом сборной РФ по хай-дайвингу. В 2021 году стала чемпионкой России по этому виду спорта.