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Лариса Латынина прокомментировала своё состояние после госпитализации

Лариса Латынина прокомментировала своё состояние после госпитализации
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Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина высказалась о своём состоянии после госпитализации в больницу.

«Я прекрасно себя чувствую», – приводит слова Латыниной «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что 88-летняя Латынина находится в больнице, ей необходима медицинская помощь. Затем старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что Латынина перенесла сердечный приступ и даже инфаркт. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова же сообщала, что Латынина госпитализирована для планового осмотра.

Латынина является абсолютной рекордсменкой по количеству завоёванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин — у неё девять золотых олимпийских медалей, пять серебряных и четыре бронзовые.

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