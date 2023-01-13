Автомобиль, в котором погибла чемпионка России по хай-дайвингу, вылетел на «встречку»

Появились новые подробности гибели в автокатастрофе 23-летней чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой.

Как сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на власти Республики Карелия, где произошло ДТП, автомобиль Салямовой занесло, в результате чего он вылетел на встречную полосу.

Напомним, о трагической гибели спортсменки стало известно сегодня, 13 января.

Лейла Салямова родом из Саратова. Изначально она занималась синхронными прыжками. В 2015 году Салямова выиграла серебряную медаль чемпионата России в синхронных прыжках в воду с вышки. В 2017 году она завершила профессиональную карьеру в данном виде спорта, однако возобновила её в 2018-м для участия в Кубке Поволжья. Также Салямова занималась тренерской деятельностью, принимала участие в шоу прыжков.



В 2021 году Лейла ещё раз возобновила спортивную карьеру, перейдя на хай-дайвинг – прыжки в воду с экстремальной высоты. Она была членом сборной РФ по хай-дайвингу. В 2021 году стала чемпионкой России по этому виду спорта.