Автомобиль, в котором погибла чемпионка России по хай-дайвингу, вылетел на «встречку»

Появились новые подробности гибели в автокатастрофе 23-летней чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой.
Как сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на власти Республики Карелия, где произошло ДТП, автомобиль Салямовой занесло, в результате чего он вылетел на встречную полосу.
Напомним, о трагической гибели спортсменки стало известно сегодня, 13 января.
Лейла Салямова родом из Саратова. Изначально она занималась синхронными прыжками. В 2015 году Салямова выиграла серебряную медаль чемпионата России в синхронных прыжках в воду с вышки. В 2017 году она завершила профессиональную карьеру в данном виде спорта, однако возобновила её в 2018-м для участия в Кубке Поволжья. Также Салямова занималась тренерской деятельностью, принимала участие в шоу прыжков.
В 2021 году Лейла ещё раз возобновила спортивную карьеру, перейдя на хай-дайвинг – прыжки в воду с экстремальной высоты. Она была членом сборной РФ по хай-дайвингу. В 2021 году стала чемпионкой России по этому виду спорта.
- 13 января 2023
-
13:31
-
12:12
-
11:55
-
08:00
-
00:15
- 12 января 2023
-
23:07
-
21:15
-
21:00
-
18:51
-
16:36
-
15:46
-
14:30
-
13:53
-
13:20
-
13:01
-
11:00
-
08:00
-
05:16
-
00:38
- 11 января 2023
-
23:10
-
21:20
-
20:58
-
20:35
-
17:42
-
16:42
-
11:48
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
08:00
-
07:50
- 10 января 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:15