Тренер датских гандболистов накричал на своего игрока после того, как команда забила гол

Необычный инцидент произошёл во время матча Дания – Бельгия на групповом этапе мужского чемпионата мира – 2023 по гандболу, который проходит на две страны – Швецию и Польшу.
Тренер сборной Дании Николай Якобсен накричал на подопечного Лассе Мёллера сразу после того, как его команда реализовала гол. Оказалось, наставник отчитывал Мёллера за предыдущий момент, когда Бельгия была в атаке.
«Мы не должны давать пропускать глупые голы. Лассе был небрежен в защите. Для того гола причин не было. Бельгия любит забивать, именно поэтому нам нужна плотная защита. А Лассе просто стоял там и спал», — приводит слова Якобсена TV2.
Отметим, что матч завершился уверенной победой Дании со счётом 43:28. Датчане выступают в группе H, куда также вошли Бахрейн и Тунис.
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