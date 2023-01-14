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Тренер датских гандболистов накричал на своего игрока после того, как команда забила гол

Тренер датских гандболистов накричал на своего игрока после того, как команда забила гол
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Необычный инцидент произошёл во время матча Дания – Бельгия на групповом этапе мужского чемпионата мира – 2023 по гандболу, который проходит на две страны – Швецию и Польшу.

Тренер сборной Дании Николай Якобсен накричал на подопечного Лассе Мёллера сразу после того, как его команда реализовала гол. Оказалось, наставник отчитывал Мёллера за предыдущий момент, когда Бельгия была в атаке.

«Мы не должны давать пропускать глупые голы. Лассе был небрежен в защите. Для того гола причин не было. Бельгия любит забивать, именно поэтому нам нужна плотная защита. А Лассе просто стоял там и спал», — приводит слова Якобсена TV2.

Отметим, что матч завершился уверенной победой Дании со счётом 43:28. Датчане выступают в группе H, куда также вошли Бахрейн и Тунис.

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