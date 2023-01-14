Уильямс обыграл Лисовски с сухим счётом и вышел в финал Masters 2023
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Завершилась первая полуфинальная встреча в рамках престижного пригласительного турнира Masters 2023. Встречались Марк Уильямс и Джек Лисовски. Уильямс одержал победу со счётом 6:0 и вышел в финал соревнования.
Соперник Марка Уильямса в финале определится в паре Стюарт Бингем — Джадд — Трамп. Ранее Уильямс обыграл Ронни О'Салливана в четвертьфинале.
Masters проходит в Лондоне и относится к серии турниров «Тройной короны», куда также входят чемпионаты мира и Великобритании. Текущие соревнования продлятся до 15 января. Участвуют 16 лучших снукеристов мирового рейтинга. Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года, австралиец Нил Робертсон, обыгравший в финале Барри Хокинса со счётом 10:4.
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