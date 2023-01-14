Лижэнь и Абдусатторов лидируют после 1-го тура турнира в Вейк-ан-Зее

Завершились партии 1-го тура Tata Steel Chess Tournament 2023, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Дин Лижэнь и Нодирбек Абдусатторов чёрными фигурами обыграли Доммараджу Гукеша и Рихарда Раппорта соответственно.

Лижэнь и Абдусатторов возглавляют турнирную таблицу после 1-го тура. Партии Карлсен — Аронян, Каруана — Гири, ван Форест — Со, Прагнанандха — Арджун и Магсудлу — Каймер завершились вничью.

Tata Steel Chess Tournament является одним из старейших шахматных турниров. Соревнование проводится ежегодно. В нынешнем году турнир проходит в 85-й раз. Магнус Карлсен является рекордсменом по количеству выигранных турниров. Он занимал первое место в 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2022 годах.