Определились финалисты престижного снукерного турнира Masters 2023

Определились финалисты престижного пригласительного турнира Masters 2023. Напомним, в нём участвуют 16 лучших снукеристов мирового рейтинга. Соревнования проходят в Лондоне и относятся к серии турниров «Тройной короны», куда также входят чемпионаты мира и Великобритании.
За престижный титул сразятся трёхкратный чемпион мира Марк Уильямс и чемпион мира 2019 года Джадд Трамп.
Уильямс (7-й номер рейтинга) в полуфинальном поединке разгромил Джека Лисовски (12-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:0. Трамп (4-й номер рейтинга) же одержал убедительную победу над Стюартом Бинэмом (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:1.
Финал соревнований состоится сегодня, 15 января.
Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года австралиец Нил Робертсон, в финале обыгравший Барри Хокинса со счётом 10:4.
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