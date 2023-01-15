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Определились финалисты престижного снукерного турнира Masters 2023

Определились финалисты престижного снукерного турнира Masters 2023
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Определились финалисты престижного пригласительного турнира Masters 2023. Напомним, в нём участвуют 16 лучших снукеристов мирового рейтинга. Соревнования проходят в Лондоне и относятся к серии турниров «Тройной короны», куда также входят чемпионаты мира и Великобритании.

За престижный титул сразятся трёхкратный чемпион мира Марк Уильямс и чемпион мира 2019 года Джадд Трамп.

Уильямс (7-й номер рейтинга) в полуфинальном поединке разгромил Джека Лисовски (12-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:0. Трамп (4-й номер рейтинга) же одержал убедительную победу над Стюартом Бинэмом (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:1.

Финал соревнований состоится сегодня, 15 января.

Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года австралиец Нил Робертсон, в финале обыгравший Барри Хокинса со счётом 10:4.

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