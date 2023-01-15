Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина приняла участие в эффектной фотосессии для модного итальянского журнала Amica.
26 июня 2022 года 32-летняя Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина тайно родила в 2018 году.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.
Также рекомендуем к просмотру видео: «Главные разочарования России на Олимпиаде в Токио»:
- 15 января 2023
-
10:33
-
10:28
-
09:52
-
08:00
-
00:15
- 14 января 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:25
-
22:07
-
21:46
-
21:22
-
21:16
-
19:38
-
19:04
-
18:57
-
14:51
-
12:18
-
10:45
-
08:00
-
00:40
- 13 января 2023
-
21:58
-
21:14
-
21:08
-
19:23
-
19:00
-
13:31
-
12:12
-
11:55
-
08:00
-
00:15
- 12 января 2023
-
23:07
-
21:15
-
21:00
-
18:51
-
16:36