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Ронни О'Салливан выложил пост в социальных сетях, посвященный вылету с Masters 2023

Ронни О'Салливан выложил пост в социальных сетях, посвященный вылету с Masters 2023
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан в своих социальных сетях выложил пост, посвящённый вылету с престижного пригласительного турнира Masters 2023.

«Разочарован поражением, но Марк просто играл лучше меня. Я закапывался, но этого не должно было быть. Поздравляем Марка, который сыграл феноменально!» — написал Ронни О'Салливан.

В Masters 2023 участвуют 16 лучших снукеристов мирового рейтинга. Ронни О'Салливан не сумел выйти в полуфинал турнира, уступив седьмому номеру рейтинга, Марку Уильямсу из Уэльса, со счётом 5:6. Марк Уильямс (седьмой номер рейтинга) успел выйти в финал турнира, где сыграет с Джаддом Трампом (четвёртый номер рейтинга). Финал соревнований состоится сегодня, 15 января.

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