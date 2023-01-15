Ронни О'Салливан выложил пост в социальных сетях, посвященный вылету с Masters 2023

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан в своих социальных сетях выложил пост, посвящённый вылету с престижного пригласительного турнира Masters 2023.

«Разочарован поражением, но Марк просто играл лучше меня. Я закапывался, но этого не должно было быть. Поздравляем Марка, который сыграл феноменально!» — написал Ронни О'Салливан.

В Masters 2023 участвуют 16 лучших снукеристов мирового рейтинга. Ронни О'Салливан не сумел выйти в полуфинал турнира, уступив седьмому номеру рейтинга, Марку Уильямсу из Уэльса, со счётом 5:6. Марк Уильямс (седьмой номер рейтинга) успел выйти в финал турнира, где сыграет с Джаддом Трампом (четвёртый номер рейтинга). Финал соревнований состоится сегодня, 15 января.