Сборная Бельгии по гандболу одержала первую в своей истории победу на чемпионате мира

Сборная бельгии по гандболу, впервые за свою историю выступающая на крупном турнире, одержала дебютную победу. В рамках 2-го тура предварительного этапа мужского чемпионата мира-2023 бельгийцы оказались сильнее команды Туниса — 31:29.

Бельгийцы впервые в истории стали участниками финальной части чемпионата мира. На континентальных первенствах им также раньше не удавалось преодолеть квалификационные рубежи.

«Я очень горжусь своей командой. Это действительно очень эмоционально — выступать в этом зале перед такой толпой. Это такой прекрасный момент для нас и для всего бельгийского гандбола. Потребуется некоторое время, чтобы переварить это», —приводит слова капитана сборной Бельгии Тома Робинса Expressen.



«Я безумно горжусь своими игроками», — сказал главный тренер бельгийской сборной Йериме Силла.