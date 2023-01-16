Трамп обыграл Уильямса и стал победителем турнира Masters-2023

Четвёртый номер рейтинга Джадд Трамп стал победителем престижного снукерного турнира Masters-2023. В решающем матче турнира он одержал победу над седьмым номером рейтинга Марком Уильямсом со счётом 10:8.

Напомним, Трамп в полуфинальном поединке одержал убедительную победу над Стюартом Бинэмом со счётом 6:1.Уильямс, в свою очередь, разгромил Джека Лисовски со счётом 6:0.

Masters проходил в Лондоне и относится к серии турниров «Тройной короны», куда также входят чемпионаты мира и Великобритании. В турнире принимали участие 16 лучших снукеристов мирового рейтинга. Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года, австралиец Нил Робертсон, обыгравший в финале Барри Хокинса со счётом 10:4.