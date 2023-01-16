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«ЦСКА» обыграл «Феникс» в матче женской гандбольной Суперлиги

«ЦСКА» обыграл «Феникс» в матче женской гандбольной Суперлиги
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В очередном матче предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги гандболистки московского ЦСКА на своей площадке победили китайский «Феникс» со счётом 33:24. В составе столичного клуба заброшенными мячами отметились все полевые игроки заявки.

Для ЦСКА это уже 22-я подряд победа в национальном первенстве.Армейский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу, которую замыкает «Балтийская заря».

В других матчах игрового дня «Астраханочка» одержала победу над «Ладой», «Динамо-Синара» и «Университет» поделили очки, «Ростов-Дон» обыграл «Кубань», а «Луч» на выезде разгромил «Балтийскую зарю».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап

«Балтийская заря» — «Луч» — 23:37 (14:19)

ЦСКА — «Феникс» — 33:24 (15:13)

«Кубань» — «Ростов-Дон» — 26:31 (18:14)

«Динамо-Синара» — «Университет» — 24:24 (14:14)

«АГУ-Адыиф» — «Ставрополье» — 30:31 (14:8)

«Астраханочка» — «Лада» — 31:23 (14:8)

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