«ЦСКА» обыграл «Феникс» в матче женской гандбольной Суперлиги

В очередном матче предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги гандболистки московского ЦСКА на своей площадке победили китайский «Феникс» со счётом 33:24. В составе столичного клуба заброшенными мячами отметились все полевые игроки заявки.
Для ЦСКА это уже 22-я подряд победа в национальном первенстве.Армейский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу, которую замыкает «Балтийская заря».
В других матчах игрового дня «Астраханочка» одержала победу над «Ладой», «Динамо-Синара» и «Университет» поделили очки, «Ростов-Дон» обыграл «Кубань», а «Луч» на выезде разгромил «Балтийскую зарю».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
«Балтийская заря» — «Луч» — 23:37 (14:19)
ЦСКА — «Феникс» — 33:24 (15:13)
«Кубань» — «Ростов-Дон» — 26:31 (18:14)
«Динамо-Синара» — «Университет» — 24:24 (14:14)
«АГУ-Адыиф» — «Ставрополье» — 30:31 (14:8)
«Астраханочка» — «Лада» — 31:23 (14:8)
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