«ЦСКА» обыграл «Феникс» в матче женской гандбольной Суперлиги

В очередном матче предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги гандболистки московского ЦСКА на своей площадке победили китайский «Феникс» со счётом 33:24. В составе столичного клуба заброшенными мячами отметились все полевые игроки заявки.

Для ЦСКА это уже 22-я подряд победа в национальном первенстве.Армейский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу, которую замыкает «Балтийская заря».



В других матчах игрового дня «Астраханочка» одержала победу над «Ладой», «Динамо-Синара» и «Университет» поделили очки, «Ростов-Дон» обыграл «Кубань», а «Луч» на выезде разгромил «Балтийскую зарю».



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап



«Балтийская заря» — «Луч» — 23:37 (14:19)



ЦСКА — «Феникс» — 33:24 (15:13)



«Кубань» — «Ростов-Дон» — 26:31 (18:14)



«Динамо-Синара» — «Университет» — 24:24 (14:14)



«АГУ-Адыиф» — «Ставрополье» — 30:31 (14:8)



«Астраханочка» — «Лада» — 31:23 (14:8)