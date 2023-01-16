Сразу пять гроссмейстеров лидируют после третьего тура турнира Tata Steel Chess

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) состоялись матчи третьего игрового дня шахматного турнира Tata Steel Chess. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.



Магнус Карлсен – Дин Лижэнь – 1/2:1/2.

Гукеш Доммараджу – Нодирбек Абдусатторов – 1/2:1/2.

Пархам Магсудлу – Аниш Гири – 1/2:1/2.

Фабиано Каруана – Йорден ван Форест – 1:0.

Арджун Эригайси – Левон Аронян – 1/2:1/2.

Рихард Раппорт – Уэсли Со – 1/2:1/2.

Рамешбабу Прагнанандха – Винсент Каймер – 1/2:1/2.



По итогам трёх туров лидируют сразу пять гроссмейстеров. Помимо 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, это представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, китайский шахматист Дин Лижэнь, американец Фабиано Каруана и Аниш Гири из Нидерландов. В активе всех пятерых победа и две ничьи.



Tata Steel Chess Tournament является одним из старейших шахматных турниров. Соревнование проводится ежегодно, и в нынешнем году турнир проходит в 85-й раз. Магнус Карлсен является рекордсменом по количеству выигранных турниров. Он занимал первое место в 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2022 году.

Четвёртый игровой день турнира начнётся завтра, 17 января, в 16:00 по московскому времени.