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Джадд Трамп рассказал о фокусе с туалетом, который помог ему выиграть Masters-2023

Джадд Трамп рассказал о фокусе с туалетом, который помог ему выиграть Masters-2023
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Чемпион мира 2019 года по снукеру Джадд Трамп рассказал, что позволило ему переломить ход игры в финале престижного пригласительного турнира Masters-2023.

Напомним, Трамп стал чемпионом соревнований, в решающей встрече обыграв трёхкратного чемпиона мира Марка Уильямса со счётом 10:8.

«Мне удалось отыграться с 8:7. Я взял фрейм, пошёл в туалет, плеснул водой себе в лицо и после этого начал играть нормально. Так что, возможно, в этом и был весь фокус! Это невероятное чувство просто потому, что при счёте 8:7 я еле держался.

Я просто терял дар речи, потому что не думал, что выиграю. Я честно так думал. Я недостаточно хорошо играл. Я ещё никогда не отдавал так много лёгких шаров. Но после туалетного перерыва я смог полностью вывести его из равновесия», — приводит слова Трампа Daily Express.

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