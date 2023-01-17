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Россия не вошла в список стран на телевещание Олимпийских игр до 2032 года

Россия не вошла в список стран на телевещание Олимпийских игр до 2032 года
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Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте сообщил о передаче всех медиаправ в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).

EBU и Warner Bros. Discovery представили совместную заявку на приобретение всех медиаправ на трансляции Олимпийских игр с 2026 по 2032 год, а также юношеских Олимпийских игр на 49 территориях Европы. В этот список стран не попали Россия и Беларусь.

«Мы рады достичь долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми вещателями. EBU и его члены обеспечивают колоссальный опыт в области трансляций и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery является одной из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах. Это служит доказательством привлекательности Олимпийских игр в Европе. Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, этот долгосрочный контракт также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов», — заявил глава МОК Томас Бах.

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