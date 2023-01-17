Губерниев прокомментировал предположение, что Россия не покажет ОИ с 2026 по 2032 год

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предположение о том, что Россия не сможет показать Олимпийские игры с 2026 по 2032 год. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о передаче всех медиаправ в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). Россия и Беларусь в данной сделке не участвуют.

«Информация тревожная, но время ещё есть. Что важнее, так это возможность наших спортсменов так или иначе на эти Олимпийские игры отобраться. Если там не будет российских спортсменов, то будет совсем плохо.



В XXI веке зритель найдёт, как посмотреть Олимпиаду. А если там не будет наших спортсменов, то интерес будет, мягко говоря, другой. Будем ждать, в мире всё меняется стремительно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.