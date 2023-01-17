Гири обыграл Карлсена и вышел в лидеры шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее завершился 4-й тур шахматного супертурнира Tata Steel Chess. Представитель Нидерландов Аниш Гири белыми фигурами за 35 ходов обыграл норвежца Магнуса Карлсена и по итогам четырёх партий делит лидерство с Нодирбеком Абдусатторовым. В активе этих гроссмейстеров по три очка.

На пол-очка меньше у американца Фабиано Каруаны и Рамешбабу Прагнанандхи из Индии. Карлсен и ещё четверо шахматистов набрали по два очка.



Результаты партий 4-го тура



Аниш Гири – Магнус Карлсен — 1:0

Дин Лижэнь – Рамешбабу Прагнанандха — 0:1

Рихард Раппорт – Фабиано Каруана — 0,5:0,5

Нодирбек Абдусатторов – Пархам Магсудлу — 1:0

Уэсли Со – Левон Аронян — 0,5:0,5

Винсент Каймер – Арджун Эригайси — 0,5:0,5

Йорден ван Форест – Гукеш Доммараджу — 0,5:0,5