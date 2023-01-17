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Гири обыграл Карлсена и вышел в лидеры шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

Гири обыграл Карлсена и вышел в лидеры шахматного турнира в Вейк-ан-Зее
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В Вейк-ан-Зее завершился 4-й тур шахматного супертурнира Tata Steel Chess. Представитель Нидерландов Аниш Гири белыми фигурами за 35 ходов обыграл норвежца Магнуса Карлсена и по итогам четырёх партий делит лидерство с Нодирбеком Абдусатторовым. В активе этих гроссмейстеров по три очка.

На пол-очка меньше у американца Фабиано Каруаны и Рамешбабу Прагнанандхи из Индии. Карлсен и ещё четверо шахматистов набрали по два очка.

Результаты партий 4-го тура

Аниш Гири – Магнус Карлсен — 1:0
Дин Лижэнь – Рамешбабу Прагнанандха — 0:1
Рихард Раппорт – Фабиано Каруана — 0,5:0,5
Нодирбек Абдусатторов – Пархам Магсудлу — 1:0
Уэсли Со – Левон Аронян — 0,5:0,5
Винсент Каймер – Арджун Эригайси — 0,5:0,5
Йорден ван Форест – Гукеш Доммараджу — 0,5:0,5

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