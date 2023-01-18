Ронни О'Салливан уверенно вышел в 1/8 финала World Grand Prix — 2023

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан без проблем вышел в 1/8 финала World Grand Prix — 2023.

В 1/18 Ронни О'Салливан обыграл соотечественника Барри Хокинса со счётом 4:0. Ещё один англичанин Джадд Трамп, в свою очередь, обыграл китайца Лю Хаотянь — 4:2. Валлиец Марк Уильямс обыграл соотечественника Джейми Джонса со счётом 4:1. Китаец Дин Цзюньхуэй обыграл англичанина Стюарта Бинхэма — 4:0. Англичанин Марк Селби проиграл тайцу Ноппону Саенгхаму со счётом 4:1.

В 1/8 Ронни О'Салливан сыграет с Ноппоном Саенгхамом, матч состоится сегодня, 18 января. Напомним, на прошлом турнире Masters-2023 О'Салливан вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв Марку Уильямсу.