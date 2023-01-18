В МОК сообщили, что распределение прав на СМИ в России и Беларуси приостановлено

Распределение прав на СМИ в России и Беларуси было приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.
«Распределение прав на СМИ в Российской Федерации и Беларуси было приостановлено в рамках европейского тендерного процесса МОК, который был запущен 24 февраля 2022 года», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте сообщил о передаче всех медиаправ в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).
EBU и Warner Bros. Discovery представили совместную заявку на приобретение всех медиаправ на трансляции Олимпийских игр с 2026 по 2032 год, а также юношеских Олимпийских игр на 49 территориях Европы. Россия и Беларусь в данной сделке не участвуют.
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