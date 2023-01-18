Шишкарёв встретился с министром спорта Ирана. Стороны обсудили возможное сотрудничество

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв провёл встречу в Тегеране с министром спорта Ирана Сейедом Хамидом Седжади.

На встрече также присутствовал помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин. Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере научно-методического обеспечения, обмена тренерскими кадрами, маркетинга и другие вопросы.

«В условиях ограничений, действующих в отношении российских национальных команд и клубов, важно находить новые возможности поддерживать высокий соревновательный уровень. А для этого необходимы сильные спарринг-партнёры. Сотрудничество с Ираном в этом плане мне представляется очень интересным и перспективным. Мужская сборная этой страны достойно выступает на чемпионате мира и уже вышла из группы в основной раунд, с чем я поздравил господина Седжади. Женский гандбол пока прогрессирует в Иране не так быстро, но руководство планирует им серьёзно заниматься и уже в ближайшее время сделать шаг вперёд. Считаю, что наша встреча с Сейедом Хамидом Седжади получилась конструктивной и полезной для обеих сторон. Будем последовательно проводить работу по целому ряду приоритетных направлений и добиваться успехов в рамках нашего гандбольного сотрудничества», — приводит слова Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.