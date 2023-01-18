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ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера сборной России

ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера сборной России
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила конкурс на должность главного тренера сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Прием заявок начинается с 1 февраля 2023 года и продлится до 21 февраля включительно. Кандидаты на вакантную должность должны соответствовать критериям согласно Положению о порядке выдвижения кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по лёгкой атлетике для согласования с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта РФ.

С 2015 по 2021 год сборную России возглавлял олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Напомним, российские легкоатлеты не принимают участия в международных соревнованиях в нынешнем сезоне.

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