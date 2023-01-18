ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера сборной России

Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила конкурс на должность главного тренера сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Прием заявок начинается с 1 февраля 2023 года и продлится до 21 февраля включительно. Кандидаты на вакантную должность должны соответствовать критериям согласно Положению о порядке выдвижения кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по лёгкой атлетике для согласования с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта РФ.

С 2015 по 2021 год сборную России возглавлял олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Напомним, российские легкоатлеты не принимают участия в международных соревнованиях в нынешнем сезоне.