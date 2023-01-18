WPBSA предъявила десяти китайским снукеристам обвинения в договорных матчах

Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) опубликовала официальное заявление по результатам совместного со Sportradar расследования дел десяти китайских спортсменов, отстранённых по подозрению в договорных матчах.
WPBSA назвала нарушения правил организации, в которых обвиняются снукеристы, и передала дело на официальное слушание в Независимый дисциплинарный трибунал, дата и место которого будут объявлены позже.
Среди обвиняемых Лян Вэньбо, Ли Хан, Лу Нин, Янь Бинтао, Чжао Синьтун, Чжан Цзянькан, Чен Зифань, Чан Бинъю, Чжао Цзяньбо и Бай Ланнин. Все они, по мнению следствия, причастны к договорным матчам в рамках World Snooker Tour — участвовали в них или организовывали. Также есть обвинения в ставках на снукерные матчи и попытках воспрепятствовать расследованию.
Сейчас все десять игроков отстранены от участия в турнирах World Snooker Tour и других мероприятиях, проводимых WPBSA, до завершения слушания или слушаний и вынесения решения по этому вопросу.
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