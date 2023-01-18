«Ростов-Дон», «Астраханочка» и «Лада» одержали победы в гандбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
«Ростов-Дон» на выезде разгромил «АГУ-Адыиф» со счётом 37:21. Для ростовских гандболисток это 19-я победа в сезоне, с 38 очками в активе они занимают второе место в турнирной таблице. «Астраханочка» одержала 18-ю победу, на своей площадке обыграв «Университет» со счётом 33:28. Астраханские гандболистки – на третьем месте.
Наиболее напряжённым получился матч в Волгограде, где «Лада» одолела местное «Динамо-Синару» со счётом 29:26. «Лада» с 33 очками – на четвёртой позиции, «Динамо-Синара» с 22 очками — на седьмой.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
«Астраханочка» — «Университет» (Ижевск) – 33:28 (16:15).
«АГУ-Адыиф» (Майкоп) – «Ростов-Дон» — 21:37 (10:17).
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Лада» (Тольятти) – 26:29 (15:13).
«Кубань» (Краснодар) – «Ставрополье» — 38:23 (18:9).
«Балтийская заря» (Санкт-Петербург) – «Звезда» (Московская область) – 23:47 (14:20).
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