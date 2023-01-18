Сергей Карякин опроверг стереотип, что все шахматисты — ботаники

Российский гроссмейстер Сергей Карякин опроверг расхожий стереотип, что шахматисты являются неспортивными людьми.
«Многие считают, что шахматисты — это такие ботаники, которые глубоко погружены в себя. Я думаю, что шахматисты, как и все другие люди, разные. Кто-то замкнут в своих мыслях, а кто-то — очень активен. Есть миф, что шахматисты люди неспортивные и только и делают, что сидят за доской. Но достаточно посмотреть даже не на первую мировую двадцатку, а на сотню, чтобы понять: все гроссмейстеры — спортивные люди.
Конкуренция очень высока, шахматы требуют выносливости, и если ты не занимаешься спортом, то не сможешь на протяжении нескольких часов мыслить и считать варианты, — подчеркнул гроссмейстер. — И в этом случае ты будешь уступать соперникам. Поэтому ведущие шахматисты мира — люди очень даже спортивные», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».
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