Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал World Grand Prix — 2023.
В матче 1/8 финала О'Салливан потерпел поражение от представителя Таиланда Ноппона Саенгхама, занимающего 33-е место в мировом рейтинге, со счётом 2:4. Напомним, на предыдущем турнире Masters-2023 О'Салливан вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв Марку Уильямсу из Уэльса.
За выход в полуфинал World Grand Prix — 2023 Саенгхам сыграет с победителем матча между Уильямсом и китайцем Дином Цзюньхуэем.
Также на данный момент завершился ещё один матч 1/8 финала, в котором англичанин Джек Лисовски нанёс поражение представителю Китая Юэлуну Чжоу со счётом 4:2. В четвертьфинале соперником Лисовски будет победитель встречи между Марком Алленом из Северной Ирландии и англичанином Джо О'Коннором.
- 19 января 2023
-
01:02
-
00:29
-
00:09
- 18 января 2023
-
22:15
-
21:36
-
21:29
-
19:00
-
17:18
-
16:32
-
14:04
-
12:33
-
09:54
-
09:36
-
08:00
-
00:28
-
00:14
- 17 января 2023
-
23:29
-
23:10
-
20:48
-
16:59
-
11:20
-
10:52
-
09:18
-
08:00
-
00:45
-
00:11
- 16 января 2023
-
23:20
-
22:05
-
21:40
-
09:24
-
08:00
-
02:17
-
00:27
- 15 января 2023
-
23:17
-
23:12