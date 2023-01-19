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Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал World Grand Prix — 2023

Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал World Grand Prix — 2023
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал World Grand Prix — 2023.

В матче 1/8 финала О'Салливан потерпел поражение от представителя Таиланда Ноппона Саенгхама, занимающего 33-е место в мировом рейтинге, со счётом 2:4. Напомним, на предыдущем турнире Masters-2023 О'Салливан вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв Марку Уильямсу из Уэльса.

За выход в полуфинал World Grand Prix — 2023 Саенгхам сыграет с победителем матча между Уильямсом и китайцем Дином Цзюньхуэем.

Также на данный момент завершился ещё один матч 1/8 финала, в котором англичанин Джек Лисовски нанёс поражение представителю Китая Юэлуну Чжоу со счётом 4:2. В четвертьфинале соперником Лисовски будет победитель встречи между Марком Алленом из Северной Ирландии и англичанином Джо О'Коннором.

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