Источник: участие немецких шахматистов на турнирах с россиянами не будет профинансировано

Немецких шахматистов, которые будут играть на турнирах с участием российских гроссмейстеров, лишат государственных субсидий, сообщает Spiegel, ссылаясь на директиву Министерства внутренних дел Германии.
Согласно этой директиве, спортсмены в любых видах спорта не получат финансирования для поездок в Россию или Беларусь, так как участие в соревнованиях на территории данных стран не поощряется. Также не будет профинансировано участие представителей Германии в соревнованиях, к которым допущены российские и белорусские спортсмены.
Правила являются обязательными для соревнований, на которых россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом. Среди таких соревнований – шахматные турниры, где россияне и белорусы играют под флагом ФИДЕ. Поэтому в конце 2023 года немецкая шахматная федерация должна будет доказать, что её представители не выступали на турнирах с участием россиян и белорусов, иначе организации придётся вернуть часть финансирования.
- 19 января 2023
-
01:02
-
00:29
-
00:09
- 18 января 2023
-
22:15
-
21:36
-
21:29
-
19:00
-
17:18
-
16:32
-
14:04
-
12:33
-
09:54
-
09:36
-
08:00
-
00:28
-
00:14
- 17 января 2023
-
23:29
-
23:10
-
20:48
-
16:59
-
11:20
-
10:52
-
09:18
-
08:00
-
00:45
-
00:11
- 16 января 2023
-
23:20
-
22:05
-
21:40
-
09:24
-
08:00
-
02:17
-
00:27
- 15 января 2023
-
23:17
-
23:12