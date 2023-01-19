Источник: участие немецких шахматистов на турнирах с россиянами не будет профинансировано

Немецких шахматистов, которые будут играть на турнирах с участием российских гроссмейстеров, лишат государственных субсидий, сообщает Spiegel, ссылаясь на директиву Министерства внутренних дел Германии.

Согласно этой директиве, спортсмены в любых видах спорта не получат финансирования для поездок в Россию или Беларусь, так как участие в соревнованиях на территории данных стран не поощряется. Также не будет профинансировано участие представителей Германии в соревнованиях, к которым допущены российские и белорусские спортсмены.

Правила являются обязательными для соревнований, на которых россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом. Среди таких соревнований – шахматные турниры, где россияне и белорусы играют под флагом ФИДЕ. Поэтому в конце 2023 года немецкая шахматная федерация должна будет доказать, что её представители не выступали на турнирах с участием россиян и белорусов, иначе организации придётся вернуть часть финансирования.