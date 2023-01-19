«Чеховские медведи» одержали 4-ю победу подряд и вышли в лидеры гандбольной Суперлиги

Гандболисты «Чеховских медведей» одержали четвёртую подряд победу в чемпионате России среди мужских команд. Подмосковная команда на выезде обыграла «Динамо-Сунгуль» со счётом 36:25.
В составе «Чеховских медведей» семь мячей забил Илья Дёмин, пять раз отличился Александр Котов, по четыре раза – Николай Емельяненко, Кирилл Котов и Александр Ермаков. У хозяев площадки шесть мячей на счету Артёма Раева.
«Чеховские медведи» одержали десятую победу в 12 матчах и с 20 очками в активе вышли на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Динамо-Сунгуль» с восемью очками располагается на восьмом месте.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 25:36 (13:20).
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