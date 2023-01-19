Глава ФИДЕ Дворкович объяснил, почему матч за шахматную корону пройдёт в Казахстане

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал решение провести матч за мировую шахматную корону в Казахстане.

Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года.



«Один из наиболее значимых факторов в пользу Казахстана — страна находится между государствами, которые представляют участники матча. Между Россией и Китаем. Выбор Казахстана ещё и обусловлен удобством для зрителей и болельщиков: если говорить о времени, то всем будет комфортно смотреть трансляции.



Аргентина — замечательная страна. Конечно, мы будем проводить там крупные шахматные мероприятия. Но именно сейчас решили, что Казахстан — оптимальный вариант для всех», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.