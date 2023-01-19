«Виктор» и ЦСКА догнали «Чеховских медведей» во главе турнирной таблицы ЧР по гандболу

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на выезде обыграл краснодарский СКИФ со счётом 30:24, ставропольский «Виктор» на своей площадке нанёс поражение санкт-петербургскому «Зениту» — 33:27.
ЦСКА и «Виктор» по очкам догнали «Чеховских медведей». В активе всех трёх команд по 20 очков в 12 матчах. Первое место по дополнительным показателям занимает «Виктор», второе – «Чеховские медведи», третье – ЦСКА. На четвёртой позиции с 19 очками располагаются «Пермские медведи». У идущего пятым «СГАУ-Саратов» всего 12 очков.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига
Предварительный этап
«Акбузат» (Уфа) – «Пермские медведи» — 27:30 (13:16).
«Динамо» (Астрахань) – «СГАУ-Саратов» — 29:32 (14:11).
СКИФ (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 24:30 (9:15).
«Виктор» (Ставрополь) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 33:27 (17:12).
- 20 января 2023
-
00:21
- 19 января 2023
-
23:37
-
23:07
-
22:44
-
22:33
-
20:06
-
18:30
-
17:21
-
17:08
-
17:03
-
15:32
-
14:35
-
08:00
-
01:02
-
00:29
-
00:09
- 18 января 2023
-
22:15
-
21:36
-
21:29
-
19:00
-
17:18
-
16:32
-
14:04
-
12:33
-
09:54
-
09:36
-
08:00
-
00:28
-
00:14
- 17 января 2023
-
23:29
-
23:10
-
20:48
-
16:59
-
11:20
-
10:52