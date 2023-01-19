«Виктор» и ЦСКА догнали «Чеховских медведей» во главе турнирной таблицы ЧР по гандболу

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на выезде обыграл краснодарский СКИФ со счётом 30:24, ставропольский «Виктор» на своей площадке нанёс поражение санкт-петербургскому «Зениту» — 33:27.

ЦСКА и «Виктор» по очкам догнали «Чеховских медведей». В активе всех трёх команд по 20 очков в 12 матчах. Первое место по дополнительным показателям занимает «Виктор», второе – «Чеховские медведи», третье – ЦСКА. На четвёртой позиции с 19 очками располагаются «Пермские медведи». У идущего пятым «СГАУ-Саратов» всего 12 очков.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига

Предварительный этап



«Акбузат» (Уфа) – «Пермские медведи» — 27:30 (13:16).

«Динамо» (Астрахань) – «СГАУ-Саратов» — 29:32 (14:11).

СКИФ (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 24:30 (9:15).

«Виктор» (Ставрополь) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 33:27 (17:12).