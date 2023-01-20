Определились полуфиналисты снукерного турнира World Grand Prix — 2023

Определились полуфиналисты World Grand Prix — 2023.



В первой игре за попадание в финал сразятся пятый номер мирового рейтинга североирландский снукерист Марк Аллен и представитель Таиланда Ноппон Саенгхам, занимающий 33-е место в мировом рейтинге. Матч начнётся сегодня, 20 января, в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинальном матче встретятся чемпион мира 2019 года англичанин Джадд Трамп и его соотечественник чемпион мира 2005 года Шон Мёрфи. Игра состоится завтра, 21 января.

В завершившемся сегодня четвертьфинальном поединке Шон Мёрфи победил шотландца Энтони Макгилла со счётом 5:4. Джадд Трамп одержал непростую победу над китайцем Сяо Годуном со счётом 5:3.

Отметим, что семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, уступив со счётом 2:4 Ноппону Саенгхаму.