Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 20 января, турнирная таблица

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В пятницу, 20 января, прошли матчи второго тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей десятого игрового дня.



Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

Второй групповой этап

Группа I



Словения — Испания – 26:31 (15:15)

Иран — Франция – 29:41 (14:18)

Черногория — Польша – 20:27 (8:11)



Группа II



Кабо-Верде — Португалия – 23:35 (12:14)

Бразилия — Венгрия – 25:28 (14:14)

Исландия – Швеция – 30:35 (16:17)



Президентский кубок

Чили — Уругвай – 34:24 (17:13)

Саудовская Аравия – Южная Корея – 23:34 (12:17)

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.



Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.