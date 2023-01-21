Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 20 января, турнирная таблица

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В пятницу, 20 января, прошли матчи второго тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей десятого игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Второй групповой этап
Группа I
Словения — Испания – 26:31 (15:15)
Иран — Франция – 29:41 (14:18)
Черногория — Польша – 20:27 (8:11)
Группа II
Кабо-Верде — Португалия – 23:35 (12:14)
Бразилия — Венгрия – 25:28 (14:14)
Исландия – Швеция – 30:35 (16:17)
Президентский кубок
Чили — Уругвай – 34:24 (17:13)
Саудовская Аравия – Южная Корея – 23:34 (12:17)
Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.
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