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Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 20 января, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 20 января, турнирная таблица
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Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В пятницу, 20 января, прошли матчи второго тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей десятого игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Второй групповой этап

Группа I

Словения — Испания – 26:31 (15:15)
Иран — Франция – 29:41 (14:18)
Черногория — Польша – 20:27 (8:11)

Группа II

Кабо-Верде — Португалия – 23:35 (12:14)
Бразилия — Венгрия – 25:28 (14:14)
Исландия – Швеция – 30:35 (16:17)

Президентский кубок

Чили — Уругвай – 34:24 (17:13)
Саудовская Аравия – Южная Корея – 23:34 (12:17)

Турнирная таблица мужского ЧМ-2023 по гандболу

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.

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