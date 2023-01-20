«Синара» уступила «Норильскому никелю» в матче чемпионата России по мини-футболу

Завершились матчи первого игрового дня 11-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

В центральном матче игрового дня лидер соревнования «Норильский никель» победил на своём поле ближайшего преследователя — «Синару». Встреча, проходившая в Норильске, завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев поля.

В других матчах игрового дня «Новая генерация» уступила на своём поле санкт-петербургскому «Кристаллу», «Газпром-Югра» одержал гостевую победу над «Тюменью», а «Ухта» на своей площадке сыграла вничью с «Сибиряком» — 4:4.

На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 46 очками. Вторую строчку в таблице делят два коллектива — «Синара» и «КПРФ», набравшие по 38 очков.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 11-й тур

«Норильский никель» – «Синара»– 6:4 (4:3)



«Тюмень» – «Газпром-Югра» (Югорск) – 1:2 (1:1)



«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 3:5 (2:2)



«Ухта» – «Сибиряк» (Новосибирск) – 4:4 (2:3)