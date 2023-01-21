В Испании скончался велогонщик, который провёл 24 года в коме

Испанский велогонщик Рауль Гарсия Альварес скончался в возрасте 42 лет. Последние 24 года он находился в коме после аварии.
В 17 лет Альварес подписал контракт с профессиональной велокомандой Venta Magullo-B Melero. Трагический инцидент случился, когда Рауль тренировался с командой в горах недалеко от Мадрида. На скорости 50 миль в час юноша вылетел за пределы трассы и упал с пятиметровой насыпи. Альварес получил тяжёлую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и глубокий порез на ноге. На вертолёте его доставили в больницу в Мадриде, где он перенёс четырёхчасовую операцию, после которой впал в необратимую кому.
В больнице Альварес провёл год, затем его забрали домой, и с тех пор о нём заботилась его семья.
«Мы были с ним до последнего момента, это было тяжело, но он покоится с миром. Даже врачи не думали, что он сможет прожить столько лет. Считаю, что он прожил так долго благодаря заботе матери, потому что она присматривала за ним 24 часа в сутки», — приводит слова брата Альвареса El Norte de Castilla.
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