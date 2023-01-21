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Нодирбек Абдусатторов лидирует на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее после 6-го тура

Нодирбек Абдусатторов лидирует на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее после 6-го тура
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20 января состоялись партии 6-го тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Уэсли Со обыграл Винсента Каймера, а Фабиано Каруана нанёс поражение Гукешу Доммараджу. Остальные противостояния закончились вничью.

Результаты партий шестого тура

Уэсли Со – Винсент Каймер — 1:0
Дин Лижэнь – Левон Аронян — 0,5:0,5
Аниш Гири – Арджун Эригайси — 0,5:0,5
Нодирбек Абдусатторов – Рамешбабу Прагнанандха — 0,5:0,5
Йорден ван Форест – Магнус Карлсен — 0,5:0,5
Рихард Раппорт – Пархам Магсудлу — 0,5:0,5
Фабиано Каруана – Гукеш Доммараджу — 1:0

После шести туров лидерство сохраняет Нодирбек Абдусатторов, в активе которого 4,5 очка. Каруана и Аниш Гири отстают на пол-очка. По 3,5 очка набрали Со, Рамешбабу Прагнанандха и Левон Аронян. У норвежца Магнуса Карлсена, в предыдущих турах потерпевшего два поражения, — 2,5 очка и 11-е место.

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